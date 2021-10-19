Ірландія дозволить нічним клубам відкритися вперше з березня 2020 року

Влада Ірландії дозволить нічним клубам відкритися вперше з березня 2020 року, але відмовилася від планів щодо скасування майже всіх обмежень COVID-19 через зростання числа інфекцій.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Після введення одного з найжорсткіших режимів карантину в Європі уряд сподівався цього тижня скасувати більшість обмежень, включаючи необхідність фізичного дистанціювання і вимоги сертифікатів про вакцинацію в барах і ресторанах.

Замість цього ці заходи будуть продовжені до лютого, як і вимога, згідно з якою в барах і ресторанах буде діяти тільки обслуговування столиків. Відвідувачі нічних клубів повинні носити маски для обличчя, за винятком їжі, пиття і танців.

Обмеження концертних майданчиків викликало гнівну реакцію. Промоутери організували і розпродали численні концерти в найближчі тижні на підставі того, що минулого місяця було отримано повідомлення про скасування обмежень на місця проведення заходів з цього тижня.

В Ірландії один з найвищих показників вакцинації у світі: 92% дорослого населення повністю вакциновані, але також і один з найвищих показників інфікування в Європі: понад 400 випадків на 100 000 осіб за останні 14 днів.

Оскільки кількість госпіталізацій зростає, хоча все ще набагато нижче піків в цьому і минулому році, уряд також схвалив розширення кампанії ревакцинації на всіх людей у ​​віці 60 років і старше.