Ирландия разрешит ночным клубам открыться впервые с марта 2020 года

Власти Ирландии разрешат ночным клубам открыться впервые с марта 2020 года, но отказались от планов по отмене почти всех ограничений COVID-19 из-за роста числа инфекций.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

После введения одного из самых жестких режимов карантина в Европе правительство надеялось на этой неделе отменить большинство ограничений, включая необходимость физического дистанцирования и требования сертификатов о вакцинации в барах и ресторанах.

Вместо этого эти меры будут продлены до февраля, как и требование, согласно которому в барах и ресторанах будет действовать только обслуживание столиков. Посетители ночных клубов должны носить маски для лица, за исключением еды, питья и танцев.

Ограничение концертных площадок до полностью размещенных шоу вызвало гневную реакцию. Промоутеры организовали и распродали многочисленные концерты в ближайшие недели на основании того, что в прошлом месяце было получено сообщение о снятии ограничений на места проведения мероприятий с этой недели.

В Ирландии один из самых высоких показателей вакцинации в мире: 92% взрослого населения полностью вакцинированы, но также и один из самых высоких показателей инфицирования в Европе: более 400 случаев на 100 000 человек за последние 14 дней.

Поскольку количество госпитализаций растет, хотя все еще намного ниже пиков в этом и прошлом году, правительство также одобрило расширение кампании ревакцинации на всех людей в возрасте 60 лет и старше.