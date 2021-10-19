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У Британії найбільше смертей від коронавірусу з березня і майже 48 тисяч випадків зараження

Вівторок, 19 жовтня 2021, 19:57

У Великій Британії зареєстровано 223 випадки смерті від COVID-19 протягом 28 днів після позитивного тесту, що є найбільшим щоденним показником з початку березня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Це найбільший стрибок щоденної смертності від COVID-19 з 9 березня, коли 231 людей померли протягом 28 днів після позитивного результату тесту.

У понеділок Британія повідомила про 49 156 випадківCOVID-19 - це найвищий показник з 17 липня. У вівторок було зареєстровано ще 43 738 нових випадків коронавірусу.

Член Об'єднаного комітету з вакцинації та імунізації професор Адам Фінн заявив, що "дуже швидке зростання" числа випадків у Британії є "віддзеркаленням того, як люди поводиться".

"На загальну думку, життя повернулася в нормальне русло, і в результаті інфекція поширюється", - сказав Фінн, зазначивши, що в приміщеннях майже ніхто не носить маски.

Він додав, що, якщо не буде "чіткого повідомлення про те, що зараз у нас більше інфекції, ніж в будь-який момент пандемії", незважаючи на меншу кількість госпіталізацій, люди "насправді не будуть вживати заходів обережності".

У Британії один з найвищих рівнів вакцинації у світі, близько 90% жителів отримали обидві дози вакцини.

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