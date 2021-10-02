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В Молдові офіційно вводять фемінітиви для професій

Субота, 2 жовтня 2021, 16:22

У Молдові уряд затвердив новий класифікатор професій, в якому містяться фемінітіви для більшості згаданих в ньому спеціальностей.

Про це повідомляє молдовське видання NewsMaker, пише "Європейська правда".

Як уточнили виданню в уряді, фемінітіви будуть використовуватися і в румунській, і в російській мові.

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Поки документ опублікований тільки румунською мовою. Але, як розповіла прессекретар прем'єр-міністра Анастасія Табурчану, введення фемінітивів для назв спеціальностей стосуватиметься і документів російською мовою. 

Поки що класифікатор з фемінітівами російською мовою ще не опублікували, але в майбутньому, уточнила Табурчану, він теж з'явиться на сайті державної канцелярії. Класифікатор румунською мовою додається до рішення уряду.

Раніше з пропозицією використовувати фемінітіви виступала Рада з запобігання дискримінації та забезпечення рівності. Також подібні рекомендації надходили від європейських інститутів щодо забезпечення рівноправ’я між жінками і чоловіками та боротьби з сексизмом.

Класифікація професій в Молдові застосовується у всіх сферах економічної та соціальної діяльності, вона є обов'язковою для всіх органів центрального і місцевого публічного управління, підприємств, організацій та установ, незалежно від форми власності та форми юридичної організації, а також інших юридичних та фізичних осіб, які працюють на території Молдови. 

Назви спеціальностей використовуються при заповненні офіційних документів, коли потрібно вказати рід занять.

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Молдова
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