В Молдове официально вводят феминитивы для профессий

В Молдове правительство утвердило новый классификатор профессий, в котором содержатся феминитивы для большинства упомянутых в нем специальностей.

Об этом сообщает издание NewsMaker, пишет "Европейская правда".

Как уточнили изданию в правительстве, феминитивы будут использоваться и в румынском, и в русском языке.

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Пока документ опубликован только на румынском языке. Но, как рассказала пресс-секретарь премьер-министра Анастасия Табурчану, введение феминитивов для названий специальностей будет касаться и документов на русском языке.

Пока классификатор с феминитивамы на русском языке еще не опубликовали, но в будущем, уточнила Табурчану, он тоже появится на сайте государственной канцелярии. Классификатор на румынском языке прилагается к решению правительства.

Ранее с предложением использовать феминитивы выступал Совет по предотвращению дискриминации и обеспечения равенства. Также подобные рекомендации поступали от европейских институтов по обеспечению равноправия между женщинами и мужчинами и борьбы с сексизмом.

Классификация профессий в Молдове применяется во всех сферах экономической и социальной деятельности, она является обязательным для всех органов центрального и местного публичного управления, предприятий, организаций и учреждений, независимо от формы собственности и формы юридической организации, а также других юридических и физических лиц, работающих на территории Молдовы.

Названия специальностей используются при заполнении официальных документов, когда нужно указать род занятий.