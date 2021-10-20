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На іспанському острові, де вивергається вулкан, стався сильний землетрус

Середа, 20 жовтня 2021, 13:57

Землетрус магнітудою 4,8 сколихнув іспанський острів Ла-Пальма, де вже місяць відбувається виверження вулкану.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Землетрус стався о 21:48 19 жовтня на глибині 39 кілометрів.

З тих пір на острові сталося більше 20 землетрусів, принаймні 10 з них цієї середи.

Це найсильніший землетрус з початку виверження вулкана Кумбре-В’єха.

Загалом за останні півтора місяці на острові відбулося кілька десятків тисяч підземних поштовхів, за останній тиждень - 581.

Виверження вулкана на острові Ла-Пальма почалося 19 вересня. У ніч на 29 вересня лава дійшла до океану і сформувала виступ.

Лава покрила територію площею понад 800 гектарів. Зруйновано майже 2 тисячі будівель, половина з них житлові будинки. Евакуйовано 7 тиcяч людей.

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