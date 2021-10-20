На испанском острове, где извергается вулкан, произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,8 всколыхнуло испанский остров Ла-Пальма, где уже месяц происходит извержение вулкана.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Землетрясение произошло в 21:48 19 октября на глубине 39 километров.

С тех пор на острове произошло более 20 землетрясений, по крайней мере 10 из них в эту среду.

Это сильнейшее землетрясение с начала извержения вулкана Кумбре-Вьеха.

Всего за последние полтора месяца на острове произошло несколько десятков тысяч подземных толчков, за последнюю неделю - 581.

Извержение вулкана на острове Ла-Пальма началось 19 сентября. В ночь на 29 сентября лава дошла до океана и сформировала выступ.

Лава покрыла территорию площадью более 800 гектаров. Разрушены почти 2000 зданий, половина из них жилые дома. Эвакуированы 7 тиcяч людей.