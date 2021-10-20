Королева Британії скасувала візит до Північної Ірландії після рекомендації лікарів

Королева Великої Британії Єлизавета ІІ скасувала запланований візит до Північної Ірландії у зв’язку з рекомендацією лікарів "відпочити кілька днів".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

За словами Букінгемського палацу, королева "неохоче прийняла медичну пораду відпочити протягом наступних кількох днів", і сьогодні не поїде до Північної Ірландії.

"Її Величність у гарному настрої і розчарована тим, що вона не зможе відвідати Північну Ірландію, де вона мала взяти участь у низці заходів сьогодні і завтра", - йдеться у заяві палацу.

"Королева надсилає найтепліші побажання народу Північної Ірландії і з нетерпінням чекає на візит у майбутньому" – додає Букінгемський палац.

Як зазначається, останні два тижні 95-річна королева мала щільно завантажений графік.

Оголошення прозвучало буквально через кілька днів після того, як її побачили з палицею на великій публічній події під час відвідування служби у Вестмінстерському абатстві, приуроченої до сторіччя Королівського британського легіону, благодійної організації збройних сил.

Також нещодавно у ЗМІ повідомлялися, що королева за рекомендацією лікарів відмовилась від вживання алкоголю.

Рішення королеви скасувати візит не пов'язане з коронавірусом, і зараз вона відпочиває у замку.

На цьому етапі все ще очікується участь королеви у заходах, пов'язаних із конференцією з питань зміни клімату COP26 у Глазго наприкінці місяця.