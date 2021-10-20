Королева Британии отменила визит в Северную Ирландию после рекомендации врачей

Королева Великобритании Елизавета II отменила запланированный визит в Северную Ирландию в связи с рекомендацией врачей "отдохнуть несколько дней".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

По словам Букингемского дворца, королева "неохотно приняла медицинскую консультацию отдохнуть в течение следующих нескольких дней", и сегодня не поедет в Северной Ирландии.

"Ее Величество в хорошем настроении и разочарована тем, что она не сможет посетить Северную Ирландию, где она должна была принять участие в ряде мероприятий сегодня и завтра", - говорится в заявлении дворца.

"Королева посылает теплые пожелания народу Северной Ирландии и с нетерпением ожидает визита в будущем", - добавляет Букингемский дворец.

Как отмечается, последние две недели 95-летняя королева имела плотно загруженный график.

Объявление прозвучало буквально через несколько дней после того, как ее увидели с тростью на большом публичном событии во время посещения службы в Вестминстерском аббатстве, приуроченной к столетию Королевского британского легиона, благотворительной организации вооруженных сил.

Также недавно в СМИ сообщалось, что королева по рекомендации врачей отказалась от употребления алкоголя.

Решение королевы отменить визит не связано с коронавирусом, и сейчас она отдыхает в замке.

На этом этапе все еще ожидается участие королевы в мероприятиях, связанных с конференцией по вопросам изменения климата COP26 в Глазго в конце месяца.