ЄС попросив Молдову розібратися з безпідставними заявками її громадян на отримання притулку

Євросоюз просить Молдову вирішити проблему з необгрунтованими заявками її громадян на отримання притулку у ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker, це питання серед низки інших згадується у звіті про виконання Угоди про асоціацію між ЄС та Молдовою.

У звіті відзначають, що попри відступ від стандартів та реформ у сфері верховенства права у другій половині 2020 року, дострокові парламентські вибори 2021 року дали потужний мандат прихильникам реформ "для реалізації амбітної програми боротьби з корупцією, вдосконалення системи правосуддя та боротьби з бідністю згідно із зобов’язаннями Молдови в рамках Угоди про асоціацію", та що це відкрило позитивні перспективи для подальшого покращення відносин між ЄС та Молдовою і спільної роботи над реформами, відновлення довіри до судової системи і держорганів, покращення інвестиційного клімату.

Серед проблем, у звіті згадують гальмування судової реформи, хоча й відзначають зміни до Конституції для більшої незалежності судової влади, а також - гальмування розслідування "крадіжки мільярда".

Також ЄС просить Молдову вирішити проблему з необгрунтованими проханнями її громадян про притулок у країнах Євросоюзу та узгодити візову політику зі списками третіх країн, громадянам яких для в’їзду у ЄС потрібні візи; звертають увагу на проблеми у сфері фінансового шахрайства, відмивання коштів, боротьби з корупцією та організованою злочинністю.

За наведеними у звіті даними, у 2019 році громадяни Молдови подали 6440 запитів про надання притулку, у 2020 році - 4865.

Раніше Deutsche Welle повідомляло, що у Німеччині громадяни Молдови останнім часом складають більшість серед шукачів притулку. Більшість заявок подають з економічних причин.