ЕС попросил Молдову разобраться с необоснованными заявками её граждан на получение убежища

Евросоюз просит Молдову решить проблему с необоснованными заявкам её граждан на получение убежища в ЕС.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker, этот вопрос среди ряда других упоминается в отчете о выполнении Соглашения об ассоциации между ЕС и Молдовой.

В отчете отмечают, что несмотря на отступление от стандартов и реформ в сфере верховенства права во второй половине 2020 года, досрочные парламентские выборы 2021 дали мощный мандат сторонникам реформ "для реализации амбициозной программы борьбы с коррупцией, совершенствованию системы правосудия и борьбе с бедностью в соответствии с обязательствами Молдовы в рамках Соглашения об ассоциации", и что это открыло положительные перспективы для дальнейшего улучшения отношений между ЕС и Молдовой и совместной работы над реформами, восстановления доверия к судебной системе и госорганам, улучшения инвестиционного климата.

Среди проблем, в отчете упоминают торможение судебной реформы, хотя и отмечают изменения в Конституцию для большей независимости судебной власти, а также - торможение расследования "кражи миллиарда".

Также ЕС просит Молдову решить проблему с необоснованными просьбами её граждан об убежище в странах Евросоюза и согласовать визовую политику со списками третьих стран, гражданам которых для въезда в ЕС нужны визы; обращают внимание на проблемы в сфере финансового мошенничества, отмывания средств, борьбы с коррупцией и организованной преступностью.

По приведенным в отчете данным, в 2019 году граждане Молдовы подали 6440 запросов о предоставлении убежища, в 2020 году - 4865.

Ранее Deutsche Welle сообщало, что в Германии граждане Молдовы в последнее время составляют большинство среди искателей убежища. Большинство заявок подают по экономическим причинам.