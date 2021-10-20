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У парламенті Албанії запропонували перевірити всіх політиків і змінити виборчий кодекс

Середа, 20 жовтня 2021, 15:17

Основна опозиційна сила Албанії, Демократична партія, представила в парламент пропозицію, яка передбачає перевірку всіх політиків і внесення змін до виборчого кодексу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Пропозиції включають поправки до конституції, які передбачають перевірку всіх політиків, зміни територіальної карти країни і скасування змін в правилах для певних типів виборчих коаліцій.

Демпартія вимагає, щоб всі політики оцінювалися з точки зору їх активів і можливих зв'язків зі злочинною діяльністю, і хочуть, щоб особам з кримінальним минулим було заборонено балотуватися на виборні посади.

Інші заходи включають зміну територіальної карти і повторне введення округів замість нинішньої системи.

У разі прийняття пропозиції передбачається майже повна виборчу і територіальна реформа. Остання виборча реформа була завершена в 2020 році на тлі триваючих розбіжностей між політичними партіями.

Зараз в Албанії проводиться перевірка судових органів під керівництвом ЄС. За чотири роки половина суддів і прокурорів пройшли через процес, з них половина подали у відставку або були звільнені.

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Албанія
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