В парламенте Албании предложили проверить всех политиков и изменить избирательный кодекс

Основная оппозиционная сила Албании, Демократическая партия, представила в парламент предложение, требующее проверки всех политиков и внесения изменений в избирательный кодекс.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Предложения включают поправки к конституции, которые предусматривают проверку всех политиков, изменение территориальной карты страны и отмену изменений в правилах для определенных типов избирательных коалиций.

Демпартия требует, чтобы все политики оценивались с точки зрения их активов и возможных связей с преступной деятельностью, и хотят, чтобы лицам с криминальным прошлым было запрещено баллотироваться на избирательные посты.

Другие меры включают перерисовку территориальной карты и повторное введение округов вместо нынешней системы, которая признает только округа, муниципалитеты и административные единицы.

В случае принятия предложения предусматривают почти полную избирательную и территориальную реформу. Последняя избирательная реформа была завершена в 2020 году на фоне продолжающихся разногласий между политическими партиями.

В настоящее время в Албании проводится проверка судебных органов под руководством ЕС. За четыре года половина судей и прокуроров прошли через процесс, из них половина подали в отставку или были уволены.