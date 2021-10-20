Чехия будет требовать ковидные сертификаты для посещения ресторанов

Правительство Чехии приняло решение, согласно которому для посещения ресторанов с ноября у граждан будут требовать ковидный сертификат, удостоверяющий вакцинацию от коронавируса, отрицательный тест или перенесенние болезни.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на iDnes.

Кроме того, с 25 октября обязательным будет ношение респираторов во всех закрытых помещениях, включая рабочие места.

Правительство также сократило срок действия тестов на коронавирус, которые с ноября больше не будут покрываться медицинским страхованием. Срок действия антигенных тестов составит 24 часа, ПЦР-тестов - три дня.

Тестирование детей до 18 лет будет продолжать оплачивать государство.

Темпы распространения коронавирусной инфекции в Чехии за последнюю неделю более чем удвоились. Во вторник, 19 oктября, было обнаружено 3246 новых случаев - это самый большой суточный прирост с 20 апреля.

Чуть более 6 млн человек полностью вакцинированы в Чехии с населением 10,7 миллиона человек.