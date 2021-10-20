Європарламент готує позов проти Єврокомісії, звинувачуючи в бездіяльності

Президент Європарламенту Давід Сассолі звернувся до юридичних служб ЄП з проханням підготувати позов до Європейської Комісії за невиконання нею регламенту щодо механізму обумовленості.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу ЄП.

Регламент, прийнятий у грудні минулого року, дозволяє ЄС призупинити виплати з бюджету ЄС державам-членам, в яких верховенство права знаходиться під загрозою.

Лист Сассолі до юридичних служб ЄП надходить після голосування у комітеті з правових питань парламенту, який рекомендував подати до суду. Більшість лідерів політичних груп підтримали цю акцію.

У листі чітко зазначено, що Європарламент відмовиться від позову, якщо Єврокомісія застосує необхідні заходи.

"Держави-члени ЄС, які порушують верховенство права, не повинні отримувати кошти ЄС. Минулого року парламент наполегливо боровся за механізм, який би це забезпечив. Однак досі Європейська Комісія неохоче використовувала його" - сказав Сассолі.

"Європейський Союз - це спільнота, побудована на принципах демократії та верховенства права. Якщо вони перебувають під загрозою в державі-члені, ЄС повинен діяти для їх захисту. Тому я попросив наші юридичні служби підготувати позов проти Комісії, щоб забезпечити належне виконання правил ЄС" - додав він.

У липні Європарламент закликав Єврокомісію активувати механізм обумовленості. Якщо Єврокомісія не зробить цього, він погрожував подати справу проти неї до Суду ЄС за бездіяльність. Механізм передбачає, що Брюссель може заморозити кошти ЄС для країни-члена, якщо він визначить, що існує ризик їх нецільового використання, наприклад, розкрадання.

Європейський парламент у липні ухвалив резолюцію, в якій закликав ЄК негайно розслідувати будь-які потенційні порушення верховенства права, які можуть мати серйозний вплив на надійне фінансове управління бюджетом ЄС.