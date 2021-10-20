Европарламент готовит иск против Еврокомиссии, обвиняя в бездействии

Президент Европарламента Давид Сассоли обратился к юридическим службам ЕП с просьбой подготовить иск к Европейской Комиссии за невыполнение ею регламента о механизме обусловленности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс служба ЕП.

Регламент, принятый в декабре прошлого года, позволяет ЕС приостановить выплаты из бюджета ЕС государствам-членам, в которых верховенство права находится под угрозой.

Письмо Сассоли к юридическим службам ЕП поступает после голосования в комитете по правовым вопросам парламента, который рекомендовал подать в суд. Большинство лидеров политических групп поддержали эту акцию.

В письме четко указано, что Европарламент откажется от иска, если Еврокомиссия применит необходимые меры.

"Государства-члены ЕС, которые нарушают верховенство права, не должны получать средства ЕС. В прошлом году парламент настойчиво боролся за механизм, который бы это обеспечил. Однако до сих пор Европейская Комиссия неохотно использовала его ", - сказал Сассоли.

"Европейский Союз - это сообщество, построенное на принципах демократии и верховенства права. Если они находятся под угрозой в государстве-члене, ЕС должен действовать для их защиты. Поэтому я попросил наши юридические службы подготовить иск против Комиссии, чтобы обеспечить надлежащее выполнение правил ЕС ", - добавил он.

В июле Европарламент призвал Еврокомиссию активировать механизм обусловленности. Если Еврокомиссия не сделает этого, он угрожал подать дело против нее в Суд ЕС за бездействие. Механизм предусматривает, что Брюссель может заморозить средства ЕС для страны-члена, если он определит, что существует риск их нецелевого использования, например, хищения.

Европейский парламент в июле принял резолюцию, в которой призвал ЕК немедленно расследовать любые потенциальные нарушения верховенства права, которые могут оказать серьезное влияние на надежное финансовое управление бюджетом ЕС.