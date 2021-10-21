Поразка антиєвропейських сил: як популісти програли місцеві вибори в найбільших містах Італії

На місцевих виборах у п’яти найбільших містах Італії перемогу отримали проєвропейські сили. Коаліція правих популістів "Ліги", "Братів Італії" та "Вперед Італіє!" задовольнилася кволою перемогою тільки в Трієсті.

Провал популістів дає надію на зміну тренду пише Ярина Груша-Поссамай у статті для "Європейської правди" Битва за Рим: як Італія знайшла протиотруту від популістів.

Місцеві вибори окреслили сучасні політичні тенденції - своєрідний ефект Маріо Драґі, який зміг розвернути в протилежний бік невтішні результати для проєвропейських сил у 2018-2019 роках.

Нищівна поразка правоцентриських, але що більш важливо - антиєвропейських, сил, за оцінками експертів, стала результатом неузгодженості дій між членами коаліції, невмінням говорити зі своїм виборцем, а також внутрішньою боротьбою за лідерство.

Ще однією причиною поразки правих називають вибір слабких кандидатів та пізній початок виборчих кампаній. Також одну з визначних ролей зіграла відсутність чіткої позиції щодо вакцинації населення.

Крім того, вибори показали, що правий електорат поступово схиляється більш до поміркованих кандидатів.

Наприклад, таких як Діпіацца у Трієсті, Мастелла у Беневенто та Оккіуто в Калабрії, які підтримують лінію уряду Маріо Драґі.

Це - потужний сигнал для Маттео Сальвіні, чия партія зараз входить до розширеної коаліції Драґі. Сальвіні може зайняти більш радикальну позицію щодо дій уряду, наблизившись до опозиційної Мелоні, або ж проаналізувавши хороші результати поміркованих правих кандидатів, підтримати лінію Драґі та проєвропейських сил і розпрощатися з лінією угорського Орбана.

Звичайно, ще рано говорити про остаточну перемогу над правими та лівими популістами в італійській політиці, але тенденція виглядає досить обнадійливо.

Місцеві вибори 2021 року в Італії позначилися не тільки перемогою проєвропейських сил, але найнижчими показниками явки, особливо в таких містах, як Мілан та Турин.

Звичайно, правоцентристи виправдовують свою поразку низькою явкою, але Euromedia Research дає й інше пояснення: під час виборчої кампанії на посади мерів, також утворився прошарок італійського населення приблизно у 15%, який не асоціює себе з жодною з політичних партій, представлених в італійській політиці.

Саме ці 15% виходять на площі проти введення обов’язкового паспорта вакцинації у державному та приватному робочих секторах та вимагають від уряду безкоштовних тестів, аби все ж таки не втратити робочого місця.

Детальніше про політичні тенденціі в країні в матеріалі Ярини Груша-Поссамай Битва за Рим: як Італія знайшла протиотруту від популістів.