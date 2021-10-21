Поражение антиевропейских сил: как популисты проиграли местные выборы в крупнейших городах Италии

На местных выборах в пяти крупнейших городах Италии победу одержали проевропейские силы. Коалиция правых популистов "Лиги", "Братьев Италии" и "Вперед Италия!" удовлетворилась слабой победой только в Триесте.

Провал популистов дает надежду на изменение тренда пишет Ярина Груша-Поссамай в статье для "Европейской правды" Битва за Рим: как Италия нашла противоядие от популистов.

Местные выборы очертили современные политические тенденции - своеобразный эффект Драги, который смог развернуть в противоположную сторону неутешительные результаты для проевропейских сил в 2018-2019 годах.

Сокрушительное поражение правоцентристских, но что более важно - антиевропейских, сил, по оценкам экспертов, стало результатом несогласованности действий между членами коалиции, неумением говорить со своим избирателем, а также внутренней борьбой за лидерство.

Еще одной причиной поражения правых называют выбор слабых кандидатов и позднее начало избирательных кампаний. Также одну из основных ролей сыграло отсутствие четкой позиции по вакцинации населения.

Кроме того, выборы показали, что правый электорат постепенно склоняется к более умеренным кандидатам.

Например, таких, как Дипиацца в Триесте, Мастелла в Беневенто и Оккиуто в Калабрии, которые поддерживают линию правительства Марио Драги.

Это - мощный сигнал для Сальвини, чья партия сейчас входит в расширенную коалицию Драги. Сальвини может занять более радикальную позицию относительно действий правительства, приблизившись к оппозиционной Мелони, или же проанализировав хорошие результаты умеренных правых кандидатов, поддержать линию Драги и проевропейских сил и распрощаться с линией венгерского Орбана.

Конечно, еще рано говорить об окончательной победе над правыми и левыми популистами в итальянской политике, но тенденция выглядит достаточно обнадеживающе.

Местные выборы 2021 года в Италии отразились не только победой проевропейских сил, но низкими показателями явки, особенно в таких городах, как Милан и Турин.

Конечно, правоцентристы оправдывают свое поражение низкой явкой, но Euromedia Research дает и другое объяснение: во время избирательной кампании на должности мэров образовалась прослойка итальянского населения примерно в 15%, которая не ассоциирует себя ни с одной из политических партий, представленных в итальянской политике.

Именно эти 15% выходят на площади против введения обязательного паспорта вакцинации в государственном и частном рабочих секторах и требуют от правительства бесплатных тестов, чтобы все же не потерять рабочие места.

Подробнее о политических тенденциях в стране в материале Ирины Груша-Поссамай Битва за Рим: как Италия нашла противоядие от популистов.