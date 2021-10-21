У Німеччині починаються офіційні перемовини трьох партій про "світлофорну" коаліцію

У Німеччині вдень у четвер 21 жовтня починаються офіційні перемовини про формування так званої "світлофорної коаліції" - у складі переможців-СДПН, "Зелених" та "Вільних демократів".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

По шестеро представників зустрінуться з керівниками 22 робочих груп для обговорення деталей коаліційної угоди.

Після виборів політичні сили вже проводили попередні переговори, щоб визначити готовність партій до компромісів у разі спільного формування уряду.

Вважається, що перемовини займуть тривалий час, тому що низка питань все ще не вирішені.

Нагадаємо, СДПН виграла федеральні вибори 26 вересня з підтримкою 25,7%, випередивши консервативну ХДС/ХСС з 24,1%.

Найімовірніше, новим канцлером стане лідер СДПН Олаф Шольц, його призначення підтримують 53% німців, свідчать останні опитування.

Після історичної поразки на парламентських виборах Християнсько-демократичний союз (ХДС) Ангели Меркель проведе з’їзд, на якому обере повністю новий склад свого керівництва.

Що думають найбільші німецькі політичні партії та їхні лідери щодо важливих для України питань, читайте у статті Українське питання у німецьких виборах: чого очікувати Києву від нової коаліції.