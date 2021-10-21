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В Германии начинаются официальные переговоры трех партий о "светофорной" коалиции

Четверг, 21 октября 2021, 13:07

В Германии днем ​​в четверг 21 октября начинаются официальные переговоры о формировании так называемой "светофорной коалиции" и нового правительства - в составе победителей выборов-СДПГ, "Зеленых" и "Свободных демократов".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

По шесть представителей каждой из партий встретятся с руководителями 22 рабочих групп для обсуждения деталей коалиционного соглашения.

После выборов политические силы уже проводили предварительные переговоры, чтобы определить готовность партий к компромиссам в случае совместного формирования правительства.

Считается, что переговоры займут длительное время, так как ряд вопросов все еще не решены.

Напомним, СДПГ выиграла федеральные выборы 26 сентября с поддержкой 25,7%, опередив консервативную ХДС/ХСС с 24,1%. 

Вероятнее всего, новым канцлером станет лидер СДПГ Олаф Шольц. Согласно последним опросам, его назначение поддерживают 53% немцев.

После исторического поражения на парламентских выборах Христианско-демократический союз (ХДС) Ангелы Меркель проведет съезд, на котором изберет полностью новый состав своего руководства.

Что думают крупнейшие немецкие политические партии и их лидеры по важным для Украины вопросам, читайте в статье - Украинский вопрос в немецких выборах: чего ожидать Киеву от новой коалиции.

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Германия
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