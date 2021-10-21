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У Німеччині клієнт побив працівника АЗС за вимогу надягти маску

Четвер, 21 жовтня 2021, 14:59

Співробітник АЗС у Німеччині був побитий клієнтом після сварки через те, що останній був без маски.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Інцидент у Бремені в середу стався приблизно через місяць після того, як працівник заправної станції був застрелений у західній Німеччині чоловіком, який відмовився вдягти маску. Ця вимога залишається обов’язковою у магазинах та деяких інших місцях в Німеччині.

Поліція заявила, що суперечка почалася, коли 21-річний клієнт увійшов до магазину АЗС без маски, щоб оплатити паливо. 67-річний працівник зауважив, що носіння маски є обов’язковим, і почалася суперечка.

Після цього клієнт повернувся у масці, вдарив працівника кулаком, а потім ногою, коли той упав на підлогу. Після цього він втік, йдеться у повідомленні поліції. Співробітника АЗС доставлено до лікарні.

Невдовзі нападник повернувся на місце події та здався поліцейським.

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Німеччина інциденти
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