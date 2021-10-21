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В Германии клиент избил работника АЗС из-за требования надеть маску

Четверг, 21 октября 2021, 14:59

Сотрудник АЗС в Германии был избит клиентом после ссоры из-за того, что последний был без маски.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Инцидент в Бремене в среду произошел примерно через месяц после того, как работник заправочной станции был застрелен в западной Германии мужчиной, который отказался надеть маску. Это правило остается обязательным в магазинах и других местах в Германии.

Полиция заявила, что спор начался, когда 21-летний клиент вошел в магазин АЗС без маски, чтобы оплатить топливо. 67-летний работник заметил, что ношение маски является обязательным, и начался спор.

После этого клиент вернулся в маске, ударил работника кулаком, а затем ногой, когда тот упал на пол. После этого он сбежал, говорится в сообщении полиции. Сотрудник АЗС доставлен в больницу.

Вскоре нападавший вернулся на место происшествия и сдался полицейским.

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Германия инциденты
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