У Латвії позбавили ліцензії російськомовний "Перший балтійський канал"

Національна рада з питань електронних ЗМІ Латвії (NEPLP) прийняла рішення анулювати ліцензію на мовлення російськомовного каналу "Перший Балтійський Канал Латвія" (ПБК).

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

Рішення було прийнято на підставі того, що протягом року в програмах ПБК Латвія були констатовані три істотних порушення закону "Про електронні засоби масової інформації".

У першому випадку штраф був накладений за грубе порушення основних умов виданої ліцензії на мовлення шляхом трансляції в програмі "ПБК Латвія" програм, створених іншими електронними ЗМІ.

У другому випадку штраф був накладений за недотримання зобов'язань надавати в програмі не менше 51% щотижневих європейських аудіовізуальних передач.

У третьому випадку штраф був накладений, оскільки в програмі містилася інформація, яка загрожувала громадському здоров'ю або могла представляти серйозний ризик. В одній з передач, зокрема, йшлося про те, що Covid-19 - захворювання з низьким рівнем заразності, і від нього можна вберегтися, вживаючи в їжу оселедець.

Ліцензія на мовлення терміном на 10 років була видана ПБК в лютому 2015 року і буде анульована з 26 жовтня.

Передача "Латвійський час" на ПБК довгий час залишалася найпопулярнішою інформаційною програмою серед російськомовних жителів Латвії. У 2019 аудиторія середньостатистичного випуску новин ПБК досягала 96 000 глядачів.