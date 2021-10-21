В Латвии лишили лицензии русскоязычный "Первый Балтийский канал"

Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) принял решение аннулировать лицензию на вещание русскоязычного канала "Первый Балтийский Канал Латвия" (ЮБК).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

Решение было принято на основании того, что в течение года в программах ПБК Латвия были констатированы три существенных нарушения закона "Об электронных СМИ".

В первом случае штраф был наложен за грубое нарушение основных условий выданной лицензии на вещание путем трансляции в программе "ПБК Латвия" программ, созданных другими электронными СМИ.

Во втором случае штраф был наложен за несоблюдение обязательств предоставлять в программе не менее 51% еженедельных европейских аудиовизуальных передач.

В третьем случае штраф был наложен, поскольку в программе содержалась информация, которая угрожала общественному здоровью или могла представлять серьезный риск. В одной из передач, в частности, говорилось о том, что Covid-19 - заболевание с низким уровнем заразности, и от него можно уберечься, употребляя в пищу сельдь.

Лицензия на вещание сроком на 10 лет была выдана ПБК в феврале 2015 и будет аннулирована с 26 октября.

Передача "Латвийский время" на ПБК долгое время оставалась самой популярной информационной программе среди русскоязычных жителей Латвии. В 2019 аудитория среднестатистического выпуска новостей ПБК достигала 96 000 зрителей.