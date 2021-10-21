У Молдові планують не виділяти допомогу на лікування від COVID невакцинованим медикам

Парламент Молдови проголосував у першому читанні за поправки в законодавство, згідно з яким нещеплені медпрацівники, які захворіли на COVID, не отримають одноразову виплату у розмірі 16 тисяч леїв (24 тисячі гривень).

Про це повідомило молдовське видання NewsMaker, пише "Європейська правда".

З ініціативною поправки виступила міністр охорони здоров'я Алла Немеренко.

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Немеренко пояснила, що держава "не може собі дозволити платити допомогу лікарям, якщо вони захворіють, за рахунок платників податків, якщо вони не щелювались".

Поправки також торкнуться і родичів медпрацівників, які померли від COVID.

Раніше, коли медпрацівник помирав через коронавірусу, родичам одноразово виплачували 100 тисяч леїв (151 тисячу гривень).

Тепер, щоб отримати цю виплату, щепленими повинні бути не тільки родичі, а й померлий медпрацівник.

Прем'єр-міністр Наталя Гаврилиця підтримала поправки, зазначивши при цьому, що найвищий рівень вакцинації в Молдові - майже 90% - саме серед працівників системи охорони здоров'я.

Депутати від Блоку комуністів і соціалістів та фракції "Шор" не підтримали цю ініціативу. Парламент ще має розглянути її у другому читанні.