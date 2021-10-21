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В Молдове планируют не выделять помощь на лечение от COVID невакцинированным медикам

Четверг, 21 октября 2021, 19:00

Парламент Молдовы проголосовал в первом чтении за поправки в законодательство, согласно которому непривитые медработники, которые заболели на COVID, не получат одноразовую выплату в размере 16 тысяч леев (24 тысячи гривен).

Об этом сообщило молдавское издание NewsMaker, пишет "Европейская правда".

С инициативной поправки выступила министр здравоохранения Алла Немеренко.

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Немеренко объяснила, что государство "не может себе позволить платить помощь врачам, если они заболеют, за счет налогоплательщиков, если они не привились".

Поправки также коснутся и родственников медработников, умерших от COVID.

Раньше, когда медработник умирал из-за коронавируса, родственникам единоразово выплачивали 100 тысяч леев (151 тысячу гривен).

Теперь, чтобы получить эту выплату, привитыми должны быть не только родственники, но и умерший медработник.

Премьер-министр Наталья Гаврилица поддержала поправки, отметив при этом, что самый высокий уровень вакцинации в Молдове - почти 90% - именно среди работников системы здравоохранения.

Депутаты от Блока коммунистов и социалистов и фракции "Шор" не поддержали эту инициативу. Парламент еще должен рассмотреть ее во втором чтении.

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