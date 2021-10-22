Франція виплатить громадянам по 100 євро через зростання цін на енергоносії

Французький уряд виплатить 100 євро громадянам, які отримують менше 2000 євро на місяць після сплати податків, щоб допомогти їм впоратися зі зростанням цін на енергію і паливо.

Про це заявив прем'єр-міністр Жан Кастекс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

"Ми вибираємо свого роду компенсацію за інфляцію в розмірі 100 євро ... яка буде виплачуватися французам - це свого роду компенсація середнього класу", - сказав Кастекс.

За оцінками Кастекса, від цих грошей виграють близько 38 мільйонів осіб, включаючи як незалежних, так і найманих робітників, а також фермерів, безробітних і пенсіонерів.

Він додав, що платежі будуть відправлятися автоматично або через платіжні чеки, або через органи соціального забезпечення, і що повна інформація про заходи буде опублікована найближчими днями.

За словами Кастекса, велика частина допомоги, в тому числі найманим працівникам, буде виплачуватися в період між Різдвом і Новим роком. Він додав, що держслужбовці повинні отримати чеки в січні, а пенсіонерам доведеться почекати ще трохи.

Прем'єр також зазначив, що в минулому зниження податків "не працювало" в якості негайної протиотрути від стрибків цін і недостатньо ефективне для тих, хто найбільше потребує компенсації.

Він також сказав, що верхня межа цін на газ, яку уряд оголосив минулого місяця і яка має тривати до квітня наступного року, при необхідності буде діяти до кінця 2022 року.

Нагадаємо, лідери ЄС оголосили список кроків, до яких пропонують вдатися у зв'язку зі значним зростанням цін на енергоресурси, яке відчули у всіх країнах.

13 жовтня Європейська комісія затвердила пакет заходів, щоб протистояти винятковому зростанню світових цін на енергоносії, яке, за прогнозами, триватиме всю зиму.

Невідкладні заходи щодо захисту споживачів і бізнесу передбачають надання екстреної підтримки доходів малозабезпеченим споживачам, наприклад, за допомогою ваучерів або часткової оплати рахунків.