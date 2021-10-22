На Канарах спасли собак, которые из-за извержения вулкана на месяц оказались в ловушке

На испанском острове Ла-Пальме спасли нескольких собак, оказавшихся заблокированными потоками лавы после начала извержения вулкана Кумбре-Вьеха месяц тому.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Таинственная группа под названием "A Team" (Команда A) заявила четверг о спасении собак, которые оказались в ловушке в бассейны, окруженном лавой. Они опубликовали в соцсетях видео, на котором виден баннер, на том месте, где находились животные. "Fuerza La Palma, собаки в порядке", - говорится на плакате.

Собаки принадлежат 70-летнему охотнику, который охотился в то воскресенье, когда началось извержение. Спасатели вынудили мужчину покинуть этот район без животных. По этой причине собакам пришлось вернуться домой, руководствуясь запахом и инстинктом.

Собак планировали спасти с помощью дронов и на прошлой неделе на остров прибыла группа специалистов компании Aerocamaras, занимающаяся беспилотниками. Эксперты начали подготовку беспрецедентной поисково-спасательной операции, в ходе которой дроны сбрасывали бы еду, а затем, когда собаки должны были привыкнуть к присутствию беспилотного летательного аппарата, их планировали сетью перенести по воздуху в безопасное место.

Но первый поиск с помощью беспилотника в среду, который включал две тепловизионные камеры, не выявил никаких следов животных. Однако на месте были обнаружены человеческие следы. Позже появилось видео с сообщением о том, что собаки уже спасены. В видео также были показаны фотографии нескольких собак.

"Мы посмотрели видео и подтвердили, что оно настоящее, как и следы, которые мы нашли вчера. Главное, чтобы собаки так или иначе вывезены", - сказал журналистам на острове Хайме Перейра, исполнительный директор Aerocamaras.

Члены A-Team могли выбрать анонимность, чтобы избежать возможного наказания за то, что они рискнули войти в запретную зону для спасения собак. Власти ограничили вход на территорию, покрытую лавой, за нарушение грозит штраф до 180 евро.

Источник из местного СМИ Palmerus.es, опубликовавшего видео, сообщил, что с животными все в порядке.