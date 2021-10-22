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ЄС націлений на нові санкції проти Білорусі через гібридну міграційну атаку

П'ятниця, 22 жовтня 2021, 17:25

Лідери Євросоюзу на саміті в Брюсселі погодились, що ЄС готовий до нових санкцій щодо режиму Лукашенка у зв’язку з міграційною кризою.

Про це йдеться в затверджених усіма 27 країнами-членами висновках саміту, повідомляє "Європейська правда".

Європейська рада не приймає жодних спроб третіх країн використовувати мігрантів з політичною метою та засуджує всі гібридні атаки на кордонах ЄС і  реагуватиме відповідно, сказано у заяві лідерів ЄС.

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"ЄС продовжуватиме протидіяти триваючій гібридній атаці, ініційованій білоруським режимом, в тому числі шляхом прийняття подальших обмежувальних заходів щодо фізичних і юридичних осіб відповідно до свого послідовного підходу в терміновому порядку", - йдеться у висновках.

ЄС залишається рішучим, щоб гарантувати ефективний контроль на зовнішніх кордонах, додається у заяві.

Глава Єврокомісіє Урсула фон дер Ляєн на пресконференції за підсумками саміту заявила, що ЄС розглядає поведінку білоруського режиму як гібридну атаку та продовжить тиск на режим Лукашенка.

"Ми готові вивчити варіанти нових санкцій, не тільки проти осіб, але і компаній", - сказала вона.

Нагадаємо, глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель заявив, що Брюссель готовий ввести санкції щодо білоруського національного перевізника "Белавіа" через наплив мігрантів.

Польща і Литва анонсували, що піднімуть це питання на саміті Євроради. Саме на кордонах цих двох країн скупчилося найбільше нелегальних мігрантів, що прямуюють з Білорусі.

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Білорусь мігранти
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