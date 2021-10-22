ЕС нацелен на новые санкции против Беларуси из-за гибридной миграционной атаки
Лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе согласились, что ЕС готов к новым санкциям в отношении режима Лукашенко в связи с миграционным кризисом.
Об этом говорится в утвержденных всеми 27 странами-членами выводах саммита, сообщает "Европейская правда".
Европейский совет не принимает никаких попыток третьих стран использовать мигрантов в политических целях и осуждает все гибридные атаки на границах ЕС и реагировать соответственно, говорится в заявлении лидеров ЕС.
"ЕС будет продолжать противодействовать продолжающейся гибридной атаке, инициированной белорусским режимом, в том числе путем принятия дальнейших ограничительных мер в отношении физических и юридических лиц в соответствии со своим последовательным подходом в срочном порядке", - говорится в выводах.
ЕС остается решительным, чтобы гарантировать эффективный контроль на внешних границах, добавляется в заявлении.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита заявила, что ЕС рассматривает поведение белорусского режима как гибридную атаку и продолжит давление на режим Лукашенко.
"Мы готовы изучить варианты новых санкций, не только против лиц, но и компаний", - сказала она.
Напомним, глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что Брюссель готов ввести санкции в отношении белорусского национального перевозчика "Белавиа" из-за наплыва мигрантов.
Польша и Литва анонсировали, что поднимут этот вопрос на саммите Евросовета. Именно на границах этих двух стран скопилось больше всего нелегальных мигрантов, прямуюють из Беларуси.