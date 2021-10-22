20 країн ЄС підготували заходи з підтримки споживачів та бізнесу на тлі енергокризи

20 з 27 країн Євросоюзу ввели чи анонсували заходи на підтримку споживачів та бізнесу у зв’язку зі зростанням цін на енергоносії.

Про це заявила в п'ятницю глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на пресконференції після саміту ЄС, повідомляє "Європейська правда".

"Зростання цін на енергоносії серйозно непокоїть споживачів та бізнес, і ми знаємо, що це глобальна ситуація. У короткостроковій перспективі ми повинні підтримати вразливих споживачів та бізнеси, які зазнали сильного впливу. Країни-члени вже роблять це. Близько 20 країн-членів вжили заходів або оголосили про них", - сказала фон дер Ляєн.

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"Та це лише короткострокові речі. Якщо поглянути на середню та довготривалу перспективу, ми будемо працювати над додатковими кроками.

Щоб підвищити стійкість та незалежність, ми погодились вивчити, як створити стратегічні газові резерви, і також вивчити можливість спільної закупівлі. Ми будемо розширювати нашу роботу з різними постачальниками, щоби диверсифікувати постачання. І ми повинні пришвидшити роботу над інтерконекторами", - додала вона.

Паралельно Єврокомісія проведе оцінку функціонування ринку газу та електроенергії, а також ринку квот на вуглецеві викиди, і надасть відповідний звіт.

За підсумками саміту лідери ЄС озвучили список кроків, до яких пропонують вдатися у зв'язку зі значним зростанням цін на енергоресурси, яке відчули у всіх країнах.

13 жовтня Європейська комісія затвердила пакет заходів, щоб протистояти винятковому зростанню світових цін на енергоносії, яке, за прогнозами, триватиме всю зиму.

Невідкладні заходи щодо захисту споживачів і бізнесу передбачають надання екстреної підтримки доходів малозабезпеченим споживачам, наприклад, за допомогою ваучерів або часткової оплати рахунків.