Яким досвідом Грузії та Молдови може скористатися Україна для зближення з ЄС

Україна, Молдова та Грузія утворили так зване "асоційоване тріо" і мають намір йти до членства в ЄС у цьому форматі. 12 жовтня 2021 року прибічники ідеї "тріо" святкували перемогу. У документах саміту з Україною ЄС офіційно підтримав новий формат.

Ось тільки чи готові Україна, Молдова та Грузія разом іти до ЄС?

Треба визнати, що з цим не все так просто. Країни обрали різні шляхи до членства в Євросоюзі.

Детальніше про інструменти та відмінності в євроінтеграції кожної з країн тріо читайте в статті редактора ЄвроПравди Сергія Сидоренка Розділене тріо: як Молдова, Грузія та Україна шукають свої шляхи для зближення з ЄС.

Грузія виявилася найамбітнішою у "тріо". У 2024 році Тбілісі планує подати заявку на вступ до Євросоюзу. Попри те, що Грузія декларує аж такі амбітні плани, вона визнає, що і близько не готова до вступу. Тобто грузинський шлях – вимагати більшого, але бути готовим отримати менше.

Добрим варіантом для грузинів було би переконати інших – Молдову та Україну – подати заявки разом із ними, але Молдова обрала принципово інший шлях.

І урядовці, і президентка Мая Санду відмовляються прогнозувати подальші кроки. Ба більше, Кишинів, на відміну від України та Грузії, взагалі утримується від не те що вимог, а й загалом від заяв про подальше зближення з ЄС.

В країні хочуть спочатку провести всі необхідні реформи, а вже потім говорити про зближення з ЄС.

Київ обрав найбільш оригінальний шлях. Ми не подаємо заявку, принаймні зараз, але домовляємося про підтримку членства України з кожною державою індивідуально. Зараз підписані 4 таких декларації, ближчим часом мають бути ще 3; очевидно, що цей процес є "прелюдією" до подачі заявки, хоча терміни офіційно не визначені.

А одночасно Київ намагається тиснути на європейських партнерів з вимогами надати Україні офіційно визнану європейську перспективу.

На шляху України до ЄС нам перш за все необхідні практичні зміни. Проведення реформ. Підписання нових домовленостей з ЄС, тощо.

І ось тут шляхи трьох розходяться. Всі три держави йдуть до спільної мети різними дорогами.

У той час, як Україна пишається початком оновлення Угоди про асоціацію, жодна інша держава "тріо" цього навіть не планує!

Ані Молдова, ані Грузія не перейшли навіть до оновлення додатків до Угоди – того етапу, яким Україна пишається від 2018 року.

Але є сфера, де досвід двох інших держав все ж може бути корисним для України.

Які інструменти, на відміну від України, мають Молдова та Грузія для фіксації зобов’язань Євросоюзу щодо їхньої євроінтеграції? Детальніше про євроінтеграційний досвід "асоційованого тріо" читайте в статті Сергія Сидоренка Розділене тріо: як Молдова, Грузія та Україна шукають свої шляхи для зближення з ЄС.