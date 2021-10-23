Каким опытом Грузии и Молдовы может воспользоваться Украина для сближения с ЕС

Украина, Молдова и Грузия образовали так называемое "ассоциированное трио" и намерены идти к членству в ЕС в этом формате. 12 октября 2021 года сторонники идеи "трио" праздновали победу. В документах саммита с Украиной ЕС официально поддержал новый формат.

Вот только готовы ли Украина, Молдова и Грузия вместе идти в ЕС?

Надо признать, что с этим не все так просто. Страны выбрали разные пути к членству в Евросоюзе.

Подробнее об инструментах и ​​различиях в евроинтеграции каждой из стран трио читайте в статье редактора ЕвроПравды Сергея Сидоренко Разделённое трио: как Молдова, Грузия и Украина ищут свои пути для сближения с ЕС.

Грузия оказалась самой амбициозной в "трио". В 2024 году Тбилиси планирует подать заявку на вступление в Евросоюз. Несмотря на то, что Грузия декларирует аж такие амбициозные планы, она признает, что и близко не готова к вступлению. То есть грузинский путь - требовать большего, но быть готовым получить меньше.

Хорошим вариантом для грузин было бы убедить других - Молдову и Украину - подать заявки вместе с ними, но Молдова выбрала принципиально другой путь.

И чиновники, и президент Мая Санду отказываются прогнозировать дальнейшие шаги. Более того, Кишинёв, в отличие от Украины и Грузии, вообще воздерживается от не только требований, но и вообще от заявлений о дальнейшем сближении с ЕС.

В стране хотят сначала провести все необходимые реформы, а уже потом говорить о сближении с ЕС.

Киев выбрал наиболее оригинальный путь. Мы не подаем заявку, по крайней мере сейчас, но договариваемся о поддержке членства Украины с каждым государством индивидуально. Сейчас подписаны 4 таких декларации, в ближайшее время должны быть еще 3; очевидно, что этот процесс является "прелюдией" к подаче заявки, хотя сроки официально не определены.

А одновременно Киев пытается давить на европейских партнеров требованием предоставить Украине официально признанную европейскую перспективу.

На пути Украины в ЕС нам прежде всего необходимы практические изменения. Проведение реформ. Подписание новых договоренностей с ЕС и тому подобное.

И вот здесь пути трех расходятся. Все три государства идут к общей цели разными путями.

В то время, как Украина гордится началом обновления Соглашения об ассоциации, ни одно другое государство "трио" этого даже не планирует!

Ни Молдова, ни Грузия не перешли даже к обновлению приложений к Соглашению - того этапа, которым Украина гордится с 2018 года.

Но есть сфера, где опыт двух других государств все же может быть полезным для Украины.

Какие инструменты, в отличие от Украины, имеют Молдова и Грузия для фиксации обязательств Евросоюза по их евроинтеграции? Подробнее о евроинтеграционном опыте "ассоциированного трио" читайте в статье Сергея Сидоренко Разделённое трио: как Молдова, Грузия и Украина ищут свои пути для сближения с ЕС.