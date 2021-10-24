Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Румыния возвращает комендантский час и обязательное ношение масок

Воскресенье, 24 октября 2021, 11:37

Румынское правительство повторно введет комендантский час и сделает ковид-сертификаты обязательными для доступа в большинство общественных помещений.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Мероприятия, которые расширяют общенациональные ограничения, которые в основном уже были приняты в городах с большим количеством случаев, были одобрены временным правительством поздно в пятницу.

Румыния сообщила о рекордном количестве ежедневных смертей и заражений коронавирусом в этом месяце. Страна занимает второе место с конца по уровню вакцинации от коронавируса в Европейском Союзе.

"Мы находимся в катастрофической ситуации. Мы видели, как другие страны переживали это, когда не было оружия, а именно вакцины", - заявил заместитель министра внутренних дел Раед Арафат.

"Мы находимся в такой ситуации, когда получили вакцину, потому что большинство из нас отказались делать прививки. Этой ситуации можно было избежать", - сказал он.

Новые меры будут действовать 30 дней и предусматривают ограничения на передвижение людей с 22:00 и закрытия магазинов и ресторанов с 21:00.

Только людям, которые были вакцинированы или выздоровели от вируса, будет разрешен доступ к большинству общественных мест, кроме продуктовых магазинов и аптек. Религиозные службы также могут проводиться без требования ковид-сертификата.

Ношение масок в общественных местах станет обязательным с понедельника, а свадьбы и другие частные мероприятия запрещены.

Правительство также призывает работодателей отправить половину своего персонала работать из дома.

Чуть больше трети взрослого населения Румынии полностью вакцинировано от коронавируса на фоне недоверия к государственным институтам и дезинформационных кампаний.

Но на этой неделе количество прививок возросло, и люди, очевидно, реагировали на драматические новости о переполнены больницы и людей, которые умирают. В пятницу более 86 000 человек получили первую дозу вакцины, что является рекордом за один день в стране.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Румыния
powered by lun.ua

Статьи

Разделенное трио: как Молдова, Грузия и Украина ищут свои пути для сближения с ЕС

Киев выбрал наиболее оригинальный путь. Мы не подаем заявку, по крайней мере сейчас, но договариваемся о поддержке членства Украины в ЕС ... (укр.).
22 октября 2021 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

"Украина войдет в следующую волну расширения ЕС". Программная речь министра Кулебы

"Следующая волна расширения ЕС будет называться "Ассоциированное трио". Поэтому наше ключевое ожидание от ЕС - предоставление Украине европейской перспективы"(укр.).
21 октября 2021 — министр иностранных дел

Деревья вместо автомобилей: как изменить приоритеты города, прислушиваясь к детям

Дети стали нашими главными адвокатами, которые постепенно изменили мнение взрослых. Мы планируем посадить 2 миллиона деревьев, чтобы защитить город от пыли и ветров (укр.).
21 октября 2021 — Єрион Велиай, мэр Тираны