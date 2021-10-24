Румыния возвращает комендантский час и обязательное ношение масок

Румынское правительство повторно введет комендантский час и сделает ковид-сертификаты обязательными для доступа в большинство общественных помещений.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Мероприятия, которые расширяют общенациональные ограничения, которые в основном уже были приняты в городах с большим количеством случаев, были одобрены временным правительством поздно в пятницу.

Румыния сообщила о рекордном количестве ежедневных смертей и заражений коронавирусом в этом месяце. Страна занимает второе место с конца по уровню вакцинации от коронавируса в Европейском Союзе.

"Мы находимся в катастрофической ситуации. Мы видели, как другие страны переживали это, когда не было оружия, а именно вакцины", - заявил заместитель министра внутренних дел Раед Арафат.

"Мы находимся в такой ситуации, когда получили вакцину, потому что большинство из нас отказались делать прививки. Этой ситуации можно было избежать", - сказал он.

Новые меры будут действовать 30 дней и предусматривают ограничения на передвижение людей с 22:00 и закрытия магазинов и ресторанов с 21:00.

Только людям, которые были вакцинированы или выздоровели от вируса, будет разрешен доступ к большинству общественных мест, кроме продуктовых магазинов и аптек. Религиозные службы также могут проводиться без требования ковид-сертификата.

Ношение масок в общественных местах станет обязательным с понедельника, а свадьбы и другие частные мероприятия запрещены.

Правительство также призывает работодателей отправить половину своего персонала работать из дома.

Чуть больше трети взрослого населения Румынии полностью вакцинировано от коронавируса на фоне недоверия к государственным институтам и дезинформационных кампаний.

Но на этой неделе количество прививок возросло, и люди, очевидно, реагировали на драматические новости о переполнены больницы и людей, которые умирают. В пятницу более 86 000 человек получили первую дозу вакцины, что является рекордом за один день в стране.