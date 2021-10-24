Уряд Іспанії поверне громадянам штрафи, сплачені за порушення першого локдауну

Усі громадяни Іспанії, які сплатили штрафи протягом майже трьох місяців надзвичайного стану, оголошеного минулого року для уповільнення поширення коронавірусу, отримають повернення коштів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише AP.

Цей крок став результатом Верховного суду Іспанії на початку цього року, який оголосив неконституційним перший локдаун, який відправив усіх громадян по домівках і паралізував більшу частину економіки в період з 14 березня по 21 червня. Оскільки число випадків знову зросло, центральна влада оголосила черговий надзвичайний стан з кінця жовтня минулого року до травня цього року.

У МВС повідомили, що поліція нарахувала 1,1 мільйона штрафів громадянам, які порушили наказ про перебування вдома та інші обмеження, хоча не всі вони були негайно сплачені.

Іспанія з початку пандемії досягла майже 5 мільйонів випадків зараження коронавірусом. Щонайменше 87 000 зареєстрованих смертей були пов’язані з COVID-19.

Кількість випадків за 14 днів, змінна, за якою уважно стежать експерти та політики, знизилася до 43 нових випадків на 100 000 жителів, найнижчого рівня з липня минулого року. Іспанія повністю вакцинувала 78% тих, хто має право на отримання щеплення.