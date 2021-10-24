Испания вернет гражданам штрафы, уплаченные за нарушение первого локдауна

Все граждане Испании, которые оплатили штрафы в течение почти трех месяцев чрезвычайного положения, объявленного в прошлом году для замедления распространения коронавируса, получат возврат средств.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет AP.

Этот шаг стал результатом Верховного суда Испании в начале этого года, который объявил неконституционным первый локдаун, который отправил всех граждан по домам и парализовал большую часть экономики в период с 14 марта по 21 июня. Поскольку число случаев вновь возросло, центральная власть объявила очередное чрезвычайное положение с конца октября прошлого года по май этого года.

В МВД сообщили, что полиция насчитала 1,1 миллиона штрафов гражданам, нарушившим приказ о пребывании дома и другие ограничения, хотя не все они были немедленно оплачены.

Испания с начала пандемии достигла почти 5 млн случаев заражения коронавирусом. По меньшей мере 87 000 зарегистрированных смертей были связаны с COVID-19.

Количество случаев за 14 дней, переменная, по которой внимательно следят эксперты и политики, снизилось до 43 новых случаев на 100 000 жителей, самого низкого уровня с июля прошлого года. Испания полностью вакцинировала 78% тех, кто имеет право на получение прививки.