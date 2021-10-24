У Хорватії євроскептики хочуть референдуму щодо переходу на євро

Хорватська консервативна та євроскептична партія Hrvatski Suverenisti розпочала двотижневу акцію зі збору підписів у спробі провести референдум про те, чи приймати євро як валюту країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Євроскептична партія, яка має чотирьох депутатів у 151-місному парламенті і її союзники мають зібрати підписи від 10% електорату, або близько 370 000 осіб.

Правоцентристський уряд на чолі з прем’єр-міністром Андреєм Пленковичем працює над тим, щоб домогтися прийняття євро з початку 2023 року і сподівається отримати зелене світло від єврозони в першій половині 2022 року.

Пленкович каже, що прийняття євро дозволить зняти валютний ризик, знизити процентні ставки, покращити кредитний рейтинг країни та відкрити шлях для збільшення інвестицій в економіку, де панує туризм.

Євроскептики стверджують, що економіка надто слабка і неконкурентоспроможна, щоб бути готовою прийняти євро, і це призведе до зростання цін.

Згідно з опитуванням, опублікованим у липні, трохи більше 60% виборців виступають за прийняття єдиної валюти, якою користуються 19 із 27 членів ЄС.

Уряд каже, що референдум не потрібен, стверджуючи, що хорвати вже прийняли спільну валюту, коли проголосували на референдумі за вступ до ЄС майже десять років тому.

Як перший крок, організатори ініціативи хочуть провести референдум щодо конституційних змін, які дозволять замінити куну лише шляхом прямого голосування громадян.

"Наша думка полягає в тому, що рішення з такого важливого питання мають приймати громадяни, а не будь-який прем’єр-міністр чи будь-який уряд", – сказав Мар’ян Павлічек, один із ключових організаторів ініціативи.

Якщо до 7 листопада буде зібрано достатню кількість підписів, Конституційному Суду, можливо, доведеться вирішити, чи розглядалося питання запровадження євро під час вступу до ЄС і чи має ініціатива референдуму правову основу.