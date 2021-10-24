В Хорватии евроскептики хотят референдума по переходу на евро

Хорватский консервативная и евроскептическая партия Hrvatski Suverenisti начала двухнедельную акцию по сбору подписей в попытке провести референдум о том, принимать ли евро в качестве валюты страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Евроскептическая партия, имеющая четырех депутатов в 151-местном парламенте и ее союзники должны собрать подписи от 10% электората, или около 370 000 человек.

Правоцентристское правительство во главе с премьер-министром Андреем Пленковичем работает над тем, чтобы добиться принятия евро с начала 2023 года и надеется получить зеленый свет от еврозоны в первой половине 2022 года.

Пленкович говорит, что принятие евро позволит снять валютный риск, снизить процентные ставки, улучшить кредитный рейтинг страны и открыть путь для увеличения инвестиций в экономику, где царит туризм.

Евроскептики утверждают, что экономика слишком слаба и неконкурентоспособна, чтобы быть готовой принять евро, и это приведет к росту цен.

Согласно опросу, опубликованному в июле, не более 60% избирателей выступают за принятие единой валюты, которой пользуются 19 из 27 членов ЕС.

Правительство говорит, что референдум не нужен, утверждая, что хорваты уже приняли общую валюту, когда проголосовали на референдуме за вступление в ЕС почти десять лет назад.

Как первый шаг, организаторы инициативы хотят провести референдум по конституционным изменениям, которые позволят заменить куну только путем прямого голосования граждан.

"Наше мнение заключается в том, что решение по такому важному вопросу должны принимать граждане, а не любой премьер-министр или любое правительство", - сказал Марьян Павличек, один из ключевых организаторов инициативы.

Если до 7 ноября будет собрано достаточное количество подписей, Конституционному Суду, возможно, придется решить, рассматривался ли вопрос введения евро при поступлении в ЕС и имеет ли инициатива референдума правовую основу.