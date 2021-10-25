ЄС до кінця місяця відновить роботу дипмісії в Кабулі - ЗМІ
Зовнішньополітичне відомство ЄС має намір відкрити дипломатичну місію в Кабулі до кінця листопада.
Як повідомляє "Європейська правда", про це стало відомо виданню Financial Times із власних джерел.
ЄС має намір відновити своє дипломатичне представництво в Афганістані протягом місяця, оскільки блок прагне поглибити свою обмежену взаємодію з режимом "Талібану".
Брюссель прагне координувати зусилля з надання допомоги та продовження евакуації громадян Афганістану.
ЄС вважає, що він повинен мати представництво в Афганістані, щоб лобіювати захист прав людини, контролювати зобов’язання талібів не допустити "розквіту" терористичних угроповань на території і допомогти запобігти гуманітарній кризі.
Нове представництво не буде посольством, оскільки ЄС не визнав уряд "Талібану". Офіс ЄС також буде використовуватися дипломатами країн-членів Євросоюзу.
"З Дохи ви можете зробити дуже мало", - прокоментувало відновлення роботи дипмісії джерело видання.
Китай, Росія і Туреччина не закривали свої посольства в Афганістані після захоплення влади "Талібаном".
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