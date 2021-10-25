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ЕС до конца месяца возобновит работу дипмиссии в Кабуле - СМИ

Понедельник, 25 октября 2021, 09:52

Внешнеполитическое ведомство ЕС намерено открыть дипломатическую миссию в Кабуле до конца ноября.

Как сообщает "Европейская правда", об этом стало известно изданию Financial Times из собственных источников.

ЕС намерен восстановить свое дипломатическое представительство в Афганистане в течение месяца, поскольку блок стремится углубить свое ограниченное взаимодействие с режимом "Талибана".

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Брюссель стремится координировать усилия по оказанию помощи и продолжение эвакуации граждан Афганистана.

ЕС считает, что он должен иметь представительство в Афганистане, чтобы лоббировать защиту прав человека, контролировать обязательства талибов не допустить "расцвета" террористических группировок на территории и помочь предотвратить гуманитарный кризис.

Новое представительство не будет посольством, поскольку ЕС не признал правительство "Талибана". Офис ЕС также будет использоваться дипломатами стран-членов Евросоюза.

"С Дохи можно сделать очень мало", - прокомментировал возобновление работы дипмиссии источник.

Китай, Россия и Турция не закрывали свои посольства в Афганистане после захвата власти "Талибаном".

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Афганистан терроризм
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