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Лашет подав у відставку з поста прем’єра Північного Рейну-Вестфалії

Понеділок, 25 жовтня 2021, 10:29

Лідер Християнсько-демократичного союзу (ХДС) і кандидат на пост канцлера від партії на виборах у вересні Армін Лашет подав у відставку з поста прем'єр-міністра землі Північний Рейн-Вестфалія в понеділок.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише видання Die Welt.

Глава земельного парламенту Андре Купер вручив Лашету, майбутньому депутату Бундестагу, свідоцтво про припинення повноважень.

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Лашет поки що залишиться виконувати обов’язки на посаді. Проте щойно у вівторок буде сформований новий Бундестаг, його заступник, міністр у справах сім'ї Північного Рейну-Вестфалії Йоахім Штамп від Вільної демократичної партії, візьме на себе управління справами, ймовірно, на один день.

У середу Хендрік Вюст (ХДС), міністр транспорту регіону, буде обраний новим прем'єр-міністром землі на позачерговому засіданні парламенту.

Депутат Бундестагу не може одночасно бути членом уряду федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія. Таким чином Лашет остаточно піде з поста прем'єр-міністра, як тільки отримає мандат в Берліні.

Нагадаємо, після історичної поразки на парламентських виборах ХДС проведе з’їзд, на якому обере повністю новий склад свого керівництва.

Раніше Лашет сигналізував про готовність піти у відставку з поста голови ХДС.

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Німеччина
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