Лашет подав у відставку з поста прем’єра Північного Рейну-Вестфалії
Лідер Християнсько-демократичного союзу (ХДС) і кандидат на пост канцлера від партії на виборах у вересні Армін Лашет подав у відставку з поста прем'єр-міністра землі Північний Рейн-Вестфалія в понеділок.
Як повідомляє "Європейська правда", про це пише видання Die Welt.
Глава земельного парламенту Андре Купер вручив Лашету, майбутньому депутату Бундестагу, свідоцтво про припинення повноважень.
Лашет поки що залишиться виконувати обов’язки на посаді. Проте щойно у вівторок буде сформований новий Бундестаг, його заступник, міністр у справах сім'ї Північного Рейну-Вестфалії Йоахім Штамп від Вільної демократичної партії, візьме на себе управління справами, ймовірно, на один день.
У середу Хендрік Вюст (ХДС), міністр транспорту регіону, буде обраний новим прем'єр-міністром землі на позачерговому засіданні парламенту.
Депутат Бундестагу не може одночасно бути членом уряду федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія. Таким чином Лашет остаточно піде з поста прем'єр-міністра, як тільки отримає мандат в Берліні.
Нагадаємо, після історичної поразки на парламентських виборах ХДС проведе з’їзд, на якому обере повністю новий склад свого керівництва.
Раніше Лашет сигналізував про готовність піти у відставку з поста голови ХДС.