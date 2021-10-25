Лашет подал в отставку с поста премьера Северного Рейна-Вестфалии

Лидер Христианско-демократического союза (ХДС) и кандидат на пост канцлера от партии на выборах в сентябре Армин Лашет подал в отставку с поста премьер-министра земли Северный Рейн-Вестфалия в понедельник.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет издание Die Welt.

Глава земельного парламента Андре Купер вручил Лашету, будущему депутату Бундестага, свидетельство о прекращении полномочий.

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Лашет пока останется выполнять обязанности в должности. Однако как только во вторник будет сформирован новый Бундестаг, его заместитель, министр по делам семьи Северного Рейна-Вестфалии Йоахим Штамп от Свободной демократической партии, возьмет на себя управление делами, вероятно, на один день.

В среду Хендрик Вюст (ХДС), министр транспорта региона, будет избран новым премьер-министром земли на внеочередном заседании парламента.

Депутат Бундестага не может одновременно быть членом правительства федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия. Таким образом Лашет окончательно уйдет с поста премьер-министра, как только получит мандат в Берлине.

Напомним, после исторического поражения на парламентских выборах ХДС проведет съезд, на котором изберет полностью новый состав своего руководства.

Ранее Лашет сигнализировал о готовности уйти в отставку с поста председателя ХДС.