Суд у Мюнхені засудив до 10 років колишню учасницю ІДІЛ з Німеччини

Вищий земельний суд Мюнхена у понеділок засудив 30-річну громадянку Німеччини, пов’язану з ІДІЛ, за те, що вона мовчки спостерігала за смертю від спраги 5-річної єзидської дівчинки в Іраку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Суд визнав Дженніфер В. винною у членстві в терористичній організації за кордоном, в пособництві і підбурюванні до замаху на вбивство і замаху на військові злочини, а також у злочинах проти людяності у справі поневоленої і вбитої дитини.

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Федеральна прокуратура звинуватила 30-річну жінку з Льоне в Нижній Саксонії у тому, що вона спостерігала в Іраку, як її тодішній чоловік прикував п'ятирічну дівчину-єзидку у дворі і дозволив їй померти від спраги.

Федеральна прокуратура зажадала довічного ув'язнення підозрюваної, у той час як захист клопотав про позбавлення волі терміном до двох років за членство в терористичній організації "Ісламська держава".

Прокурори заявили, що, хоча чоловік Дженніфер В. скував дівчину ланцюгом, вона нічого не зробила, щоб запобігти смерті дівчини.

За даними єзидської правозахисної групи Yazda, це перший в світі судовий процес за звинуваченням у злочинах членів ІДІЛ проти єзидської меншини.

Дженніфер В., як вважають, була пов'язана з ІДІЛ з вересня 2014 по 2016 рік.

Дженніфер В. та її чоловік-іракець Таха А., бойовик ІДІЛ, нібито купили єзидську дівчину і її матір як домашніх рабів у 2014 році.

Таха А. був заарештований в Греції, невдовзі після початку суду над Дженніфер В.