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Суд в Мюнхене приговорил к 10 годам бывшую участницу ИГИЛ из Германии

Понедельник, 25 октября 2021, 11:36

Высший земельный суд Мюнхена в понедельник приговорил 30-летнюю гражданку Германии, связанную с ИГИЛ, за то, что она молча наблюдала за смертью от жажды 5-летней езидские девочки в Ираке.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Суд признал Дженнифер В. виновной в членстве в террористической организации за рубежом, в пособничестве и подстрекательстве к покушению на убийство и покушение на военные преступления, а также в преступлениях против человечности по делу порабощенного и убитого ребенка.

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Федеральная прокуратура обвинила 30-летнюю женщину из Лоне в Нижней Саксонии в том, что она наблюдала в Ираке, как ее тогдашний муж приковал пятилетнюю девушку-езидку во дворе и позволил ей умереть от жажды.

Федеральная прокуратура потребовала пожизненного заключения подозреваемой, в то время как защита ходатайствовала о лишении свободы сроком до двух лет за членство в террористической организации "Исламское государство".

Прокуроры заявили, что, хотя муж Дженнифер В. сковал девушку цепью, она ничего не сделала, чтобы предотвратить смерть девушки.

По данным езидской правозащитной группы Yazda, это первый в мире судебный процесс по обвинению в преступлениях членов ИГИЛ против езидского меньшинства.

Дженнифер В., как полагают, была связана с ИГИЛ с сентября 2014 года по 2016 год.

Дженнифер В. и ее муж-иракец Таха А., боевик ИГИЛ, якобы купили езидскую девушку и ее мать как домашних рабов в 2014 году.

Таха А. был арестован в Греции, вскоре после начала суда над Дженнифер В.

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Германия терроризм
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