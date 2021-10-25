Мігранти травмували польських солдатів, штурмуючи кордон з Білоруссю

Польська прикордонна служба повідомила про чергову спробу мігрантів 24 жовтня прорватися з території Білорусі через кордон, у результаті двоє польських солдатів були госпіталізовані.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві пресслужби польського відомства.

"Група іноземців чисельністю близько 60 осіб намагалася прорватися до Польщі. Іноземці використовували палиці і кидали каміння в офіцерів прикордонної служби та солдат Війська Польського. Один із солдатів отримав удар гілкою по обличчю від іноземця, а інший - каменем по обличчю. Їх обох довелося доставити в лікарню в Білостоці", - йдеться у повідомленні.

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За даними відомства, їхньому життю нічого не загрожує , вони вже покинули лікарню.

Співробітники прикордонної служби також отримали легкі травми, але їм не знадобилася медична допомога.

Мігрантам не вдалося прорватися на польську сторону, підкреслили у відомстві.

Від початку міграційної кризи на польсько-білоруському кордоні загинули щонайменш вісім мігрантів. Таких смертей невдовзі може стати більше через наближення зими і погіршення погодних умов.

Лідери Євросоюзу на саміті в Брюсселі 21-22 жовтня погодились, що ЄС готовий до нових санкцій щодо режиму Лукашенка у зв’язку з міграційною кризою.

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