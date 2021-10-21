Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Тіло восьмого загиблого мігранта знайшли на польсько-білоруському кордоні

Четвер, 21 жовтня 2021, 14:59

Польські водолази в середу вдень виявили труп 19-річного сирійця в річці Буг на кордоні з Білоруссю, таким чином число загиблих на польсько-білоруському кордоні мігрантів досягла восьми.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на польське агентство PAP.

Особу загиблого підтвердив інший молодий чоловік, який також намагався напередодні перейти Буг.

Читайте також
МВС Литви: до 7000 мігрантів на території Білорусі шукають нагоди перетнути кордон ЄС

"Документи також були виявлені поруч з тілом. Це, поза всякими сумнівами, 19-річний громадянин Сирії ", - заявив представник місцевої поліції агентству.

Сирієць зник безвісти у вівторок вранці, коли намагався перейти річку. За повідомленням агентства, тепер польські правоохоронці будуть розслідувати його смерть.

Польські прикордонники заявили, що врятували ще одного сирійця. Він заявив, що у вівторок білоруські поліцейські зіштовхнули його і ще одного мігранта в річку.

Загибель 19-річного сирійця - восьма за рахунком смерть на кордоні між Польщею та Білоруссю з літа цього року.

Минулого тижня тіло 24-річного сирійця у полі помітили з вертольота. В кінці вересня група з чотирьох іракців було знайдена мертвою на кордоні.

Читайте також
У Німеччині пропонують спільно з поляками патрулювати кордон для стримування міграції

Через кілька днів була затримана ще одна група іракців, один із членів якої помер нібито від серцевого нападу.

В кінці вересня також загинув 16-річний мешканець Іраку, який намагався перейти кордон зі своєю сім'єю.

Польща, Литва і Латвія зіткнулися зі зростаючим числом нелегальних перетинів кордону з Білорусі, яка допомагає мігрантам досягати кордону з країнами ЄС.

Мігранти ризикують захворіти чи навіть померти,  оскільки в найближчі тижні ночі стають все холоднішими.

Читайте також: "Опозиція атакує разом із Путіним": як міграційна криза поглибила протистояння у Польщі

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Польща Білорусь мігранти
powered by lun.ua

Статті

“Україна увійде до наступної хвилі розширення ЄС”. Програмна промова міністра Кулеби

"Наступна хвиля розширення ЄС матиме назву "Асоційоване тріо". Тому наше ключове очікування від ЄС – надання Україні європейської перспективи".
21 жовтня 2021 — міністр закордонних справ

Дерева замість автомобілів: як змінити пріоритети міста, дослухаючись до дітей

Діти стали нашими головними адвокатами, які поступово змінили думку дорослих. Ми плануємо посадити 2 мільйони дерев, щоб захистити місто від пилу та вітрів.
21 жовтня 2021 — Еріон Веліай , мер Тірани

Битва за Рим: як Італія знайшла протиотруту від популістів

Провал популістів дає надію на зміну тренду - для перемоги більше не обов'язково просто наобіцяти найбільше за всіх. І це може мати світоглядні наслідки вже на наступних парламентських виборах. 
20 жовтня 2021 — Ярина Груша-Поссамай, для Європейської правди