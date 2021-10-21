Тіло восьмого загиблого мігранта знайшли на польсько-білоруському кордоні

Польські водолази в середу вдень виявили труп 19-річного сирійця в річці Буг на кордоні з Білоруссю, таким чином число загиблих на польсько-білоруському кордоні мігрантів досягла восьми.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на польське агентство PAP.

Особу загиблого підтвердив інший молодий чоловік, який також намагався напередодні перейти Буг.

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"Документи також були виявлені поруч з тілом. Це, поза всякими сумнівами, 19-річний громадянин Сирії ", - заявив представник місцевої поліції агентству.

Сирієць зник безвісти у вівторок вранці, коли намагався перейти річку. За повідомленням агентства, тепер польські правоохоронці будуть розслідувати його смерть.

Польські прикордонники заявили, що врятували ще одного сирійця. Він заявив, що у вівторок білоруські поліцейські зіштовхнули його і ще одного мігранта в річку.

Загибель 19-річного сирійця - восьма за рахунком смерть на кордоні між Польщею та Білоруссю з літа цього року.

Минулого тижня тіло 24-річного сирійця у полі помітили з вертольота. В кінці вересня група з чотирьох іракців було знайдена мертвою на кордоні.

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Через кілька днів була затримана ще одна група іракців, один із членів якої помер нібито від серцевого нападу.

В кінці вересня також загинув 16-річний мешканець Іраку, який намагався перейти кордон зі своєю сім'єю.

Польща, Литва і Латвія зіткнулися зі зростаючим числом нелегальних перетинів кордону з Білорусі, яка допомагає мігрантам досягати кордону з країнами ЄС.

Мігранти ризикують захворіти чи навіть померти, оскільки в найближчі тижні ночі стають все холоднішими.

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