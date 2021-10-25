Мигранты травмировали польских солдат, штурмуя границу с Беларусью

Польская пограничная служба сообщила об очередной попытке мигрантов 24 октября прорваться с территории Беларуси за границу, в результате двое польских солдат были госпитализированы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении пресс-службы польского ведомства.

"Группа иностранцев численностью около 60 человек пыталась прорваться в Польшу. Иностранцы использовали палки и бросали камни в офицеров пограничной службы и солдат Войска Польского. Один из солдат получил удар веткой по лицу от иностранца, а другой - камнем по лицу. Их обоих пришлось доставить в больницу в Белостоке", - говорится в сообщении.

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По данным ведомства, их жизни ничего не угрожает, они уже покинули больницу.

Сотрудники пограничной службы также получили легкие травмы, но им не понадобилась медицинская помощь.

Мигрантам не удалось прорваться на польскую сторону, подчеркнули в ведомстве.

С начала миграционной кризиса на польско-белорусской границе погибли как минимум восемь мигрантов. Таких смертей вскоре может стать больше из-за приближения зимы и ухудшения погодных условий.

Лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе 21-22 октября согласились, что ЕС готов к новым санкциям в отношении режима Лукашенко в связи с миграционным кризисом.

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