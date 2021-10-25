На залізничному вокзалі Вільнюса затримали 6 нелегальних мігрантів

На залізничному вокзалі Вільнюса затримали шістьох мігрантів, які скоріш за все потрапили в країну з території Білорусі і змогли непоміченими продовжити подорож.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє LRT.

У столичній поліції розповіли, що вранці 25 жовтня отримали інформацію від колег про те, що в потязі з міста Варена до Вільнюса може бути 5-6 людей, які нелегально потрапили в країну. Варена - невелике місто приблизно за 20 км від білоруського кордону.

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Речниця поліції Вільнюса розповіла, що після прибуття потяга поліція затримала шістьох осіб з темним кольором шкіри, їх передали прикордонникам.

У прикордонній службі теж підтвердили затримання мігрантів, зазначивши, що усі вони є дорослими чоловіками.

Як повідомлялося, днями у Польщі перехопили два автобуси з майже 80 нелегальними мігрантами.

У понеділок польська прикордонна служба повідомила про чергову спробу мігрантів 24 жовтня прорватися з території Білорусі через кордон, у результаті двоє польських солдатів були госпіталізовані.

Лідери Євросоюзу на саміті в Брюсселі 21-22 жовтня погодились, що ЄС готовий до нових санкцій щодо режиму Лукашенка у зв’язку з міграційною кризою.

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