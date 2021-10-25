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На железнодорожном вокзале Вильнюса задержали 6 нелегальных мигрантов

Понедельник, 25 октября 2021, 12:23

На железнодорожном вокзале Вильнюса задержали шестерых мигрантов, которые скорее всего попали в страну с территории Беларуси и смогли незамеченными продолжить путешествие.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает LRT.

В столичной полиции рассказали, что утром 25 октября получили информацию от коллег о том, что в поезде из города Варена в Вильнюс может быть 5-6 человек, которые нелегально попали в страну. Варена - небольшой город примерно в 20 км от белорусской границы.

Спикер полиции Вильнюса рассказала, что по прибытии поезда полиция задержала шесть человек с темным цветом кожи, их передали пограничникам. В пограничной службе тоже подтвердили задержание мигрантов, отметив, что все они являются взрослыми мужчинами.

Как сообщалось, на днях в Польше перехватили два автобуса с почти 80 нелегальными мигрантами.

В понедельник польская пограничная служба сообщила об очередной попытке мигрантов 24 октября прорваться с территории Беларуси, в результате двое польских солдат были госпитализированы.

Лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе 21-22 октября согласились, что ЕС готов к новым санкциям в отношении режима Лукашенко в связи с миграционным кризисом.

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Литва Беларусь мигранты
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