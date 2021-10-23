У Польщі затримали автобуси з майже 80 нелегальними мігрантами

У Лодзинському воєводстві Польщі поліція виявила два автобуси, що перевозили 78 нелегальних мігрантів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє PAP, цитуючи повідомлення поліції Лодзя.

За словами речниці поліції Анети Собєрай, мігранти найімовірніше потрапили до Польщі через білоруський кордон. Автобуси зупинили на трасі А2. Це центральна частина країни, на пів дорозі до Чехії та Німеччини.

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"У першому автобусі, який зупинили, було 37 людей. За кермом був громадянин Чехії. В другому автобусі подорожували 41 особа, у тому числі діти. Водій був громадянином Фінляндії", - повідомила речниця.

Нагадаємо, з літа європейські сусіди Білорусі потерпають від безпрецедентного напливу нелегальних мігрантів. Литва, Латвія та Польща вважають це гібридною відповіддю режиму Лукашенка на їхню позицію та всього ЄС щодо репресій у Білорусі.

З початку міграційної кризи на польсько-білоруському кордоні загинули щонайменш вісім мігрантів.

Лідери Євросоюзу на саміті в Брюсселі 21-22 жовтня погодились, що ЄС готовий до нових санкцій щодо режиму Лукашенка у зв’язку з міграційною кризою.

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив, що Брюссель готовий ввести санкції щодо білоруського національного перевізника "Белавіа" через наплив мігрантів.

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